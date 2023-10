A több mint 25 éve működő SZEGEDMET Finomöntöde Kft. a bicskei Magyarmet Finomöntödei Kft. testvérvállalataként 2–3 grammtól a 3 kg-os súlyig gyárt kisebb, mintegy 100–1000 darabos szériákban precíziós, rozsdamentes acélöntvényeket. Az utóbbi időszakban számos pozitív visszacsatolás érkezett a céghez, amely nagyban köszönhető az új vezető szemléletének.



Illata van, nem szaga



A villamosmérnök végzettségű Szalay Gyula 6 évig polgári légi forgalmi és repülésirányítóként az Országos Légvédelmi Parancsnokságnál dolgozott, majd egy nyíregyházi cégnél termelési igazgatóként helyezkedett el. Idővel nem volt maradása, más munkahely után nézett, de hasonló pozíciót csak az egyik hazai öntödében talált. Bár a szakmához nem értett, mindenkit meggyőzött, ő lesz a megfelelő ember.

Beszippantotta az öntöde világa. Húsz éve dolgozik a területen, így valamennyi munkafolyamatot átlátja, ismeri. Vezetőként ez hasznos, a kollégák nem tudják félrevezetni; illetve a helyes irányt is meg tudja mutatni a beosztottaknak – magyarázta. Utóbbira többször is tett sikeres kísérletet, hiszen javítottak a termékek minőségén, amit a vevők is értékeltek. Úgy érzi, az alkalmazottak elfogadják a véleményét, tisztelik.

Ha mi nem lennénk, nem lenne se virsli, se fasírt, de hegymászó-karabiner sem

– viccelődött.

Az öntö­dei munka művészet: alacsonyan és magasan ötvözött, rozsdamentes acélból olyan készterméket alkotunk, amire a hétköznapok során mindannyiunknak szüksége van

– magyarázta, miközben a Rigó utcai telephely valamennyi részlegén körbevezetett.



Fotó: Karnok Csaba

Mindenütt ott vannak



A tervezőosztály egyéni megrendelői igények szerint készíti el a termékterveket, illetve ezek alapján a 3D-s modelleket: az alacsonyan és magasan ötvözött, rozsdamentes acélból legyártott öntvényekhez ezek a minták. Az elmúlt 20 évben a szegedi cég több tízezer cikkszámot gyártott le, ezeket bármikor tudja reprodukálni. E szokatlanul nagy szám a közel száz vevőnek köszönhető, no meg annak is, hogy a termékeiknek nagyon széles a felhasználási területe: járműipari, textilipari, nyomdaipari, mezőgazdasági, dohányipari és élelmiszeripari gépek számára, elektroipari és pneumatikai felhasználásra gyártanak öntvényeket, illetve hegymászó-felszereléshez, rögzítőelemekhez, mérőműszerekhez, szelepekhez, szivattyúkhoz és protézisekhez is.



Az éves forgalom körülbelül 70 százaléka az EU országaiba, főleg Németországba megy, 28 százalék belföldre, ebből 20 százalék a bicskei Magyarmet Finomöntödei Kft.-nek. Szlovéniába például kilincset, illetve hegymászókellékként karabiner-alkatrészeket szállítanak.



Nem csak férfias játék



Meglepődve láttuk, jó pár hölgy végez könnyű fizikai munkát a precíziós acélöntödében, melyből csupán négy működik az országban, az egyik a SZEGEDMET Kft. Viaszkiolvasztásos technológiát alkalmaznak, ennek lényege, hogy a viaszmintákkal az eredeti rajzoknak megfelelő méretet alakítanak ki, így a leöntött acéldarab már nem igényel külön megmunkálást (hacsak nem kér a vevő külön hőkezelést, felületkezelést). A végleges formát, méretet adja meg a viaszminta, így gépi forgácsolásra, megmunkálásra nincs szükség. A női munkaerő a viaszminták kialakításánál fontos: automata présgépekből veszik ki a kész viaszformákat, zárási sorjákat távolítanak el, kézzel öntik az enguszszárat, ezt bokrosítják – mondhatni, kézműves terméket állítanak elő. Ők még nem izzadnak, ahogy a minőség-ellenőrzést végző kolléganők sem.



Hősök a hőségben



Ahogy egymás után nézünk be a különböző munkafolyamatok műhelyeibe, egyre „forróbb” a hangulat. A mártók csak férfiak lehetnek, ők kerámiafolyadékkal, kvarchomokkal dolgoznak, itt már szükség van az izmokra, ahogy az öntőknél és az olvasztároknál is. Az ötvözéshez az anyagismeret sem utolsó szempont, hiszen mindegyik öntvénytípus más-más összetétel alapján készül el. Mivel jelenleg Magyarország nem képez szakembereket öntödék számára, betanított munkásból válhat öntödei szakember.

A két műszakos fizikai munkaköröknél állandó munkaerőhiánnyal küzdenek. Sok a fiatal, körükben nagyobb a fluktuáció, de arra is van példa, hogy a kilépők később ismét bekopogtatnak a cég ajtaján. Ez talán az új ügyvezetés motivációs bónuszrendszerének köszönhető. A belső munkatársi program szintén újdonság: amennyiben olyan külsős munkaerőt hoz valaki a céghez, aki idővel beválik, azért bónusz jár.



Áremelési stratégia



A tavalyi év első félévéhez képest jelentősen megemelkedtek az energiaköltségek az optimalizálás ellenére is. Az alap- és segédanyagárak is emelkednek. Szalay Gyula nem tagadja, elengedhetetlen, hogy a megrendelők is hozzájáruljanak a megemelkedett termelési költségekhez. Az áremelés

célja nem az extra profitemelés, bár azzal, hogy a selejtet csökkentik, az előállítási költségek csökkennek. A gondos karbantartásra koncentrálnak: az olvasztókemencék nem a legfiatalabbak, de a XXI. századi követelményeknek megfelelnek, kiszolgálják a jelenkori igényeket.

A folyamatos termelés az elsődleges cél; kapacitásbővítésre nincs lehetőség, hiszen ahhoz új, nagyobb telephelyre kellene költözni. A szegedi öntöde kapacitását meghaladó megrendeléseket kiszolgálva más öntödét is bevon a gyártásba.



Óriáslépésekkel haladtak



A 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat új vezetőjétől érkezésekor azt várták a tulajdonosok, hogy a selejtet csökkentse, a régi vevőket csábítsa vissza, a SZEGEDMET Kft.-t pedig rajzolja fel a piac nemzetközi térképére. Ezért most ismét nemzetközi öntészeti kiállításokon és vásárokon vesznek részt. A visszajelzések szerint egyre ismertebb, népszerűbb a szegedi cég. A tavalyi év azonos időszakához képest 50 százalékkal kevesebb reklamáció érkezett a vállalathoz. Szalay Gyula szemlélete, mely szerint maximálisan igazodni kell a vevők elvárásaihoz, a világ változásaihoz, nem aratott osztatlan sikert a dolgozók körében, ezért érkezése vérfrissítést hozott a vállalkozás életébe: a szellemi dolgozók 30 százaléka cserélődött le. Bár örök elégedetlennek vallja magát, az eddigi eredményekre és csapatára büszke.





Céginfó



A SZEGEDMET Finomöntöde Kft. 1995-ben alakult, fő tevékenysége az acélöntés, precíziós öntvényeket gyárt alacsonyan és magasan ötvözött, rozsdamentes acélból viaszkiolvasztásos technológiával, főként kis- és közepes szériában. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja, jelenleg 116 főt alkalmaznak, ebből 23 szellemi dolgozó. A 100 százalékig magyar tulajdonú cég tavaly év végi nettó árbevétele 1.503.236.990 forint volt.