Zászlófelvonással kezdődött az 1956-os városi ünnepi megemlékezés a városháza előtt. Az ünneplők ezután a Rákóczi térre vonultak, ahol Binszki József mondott ünnepi beszédet. Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a szegedieknek különösen van okuk a megemlékezésre, hiszen a forradalom innen indult.

Ebben a városban, a szegedi bölcsészkaron alakult meg október 16-án a MEFESZ, ami először fogalmazta meg azokat a követeléseket, amelyek azután, egy héttel később a budapesti egyetemistáknál is a forradalom követeléseivé váltak

– fogalmazott az alpolgármester.

Fotó: Suki Zoltán

Binszki József beszélt arról is, hogy a fiatalokban minden korban ég a forradalmi és ez most is így van. A megemlékezésen Botka László polgármester nem vett részt.