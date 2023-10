Magának a Karikó Katalin által kifejlesztett mRNS-technológiának már láthattunk az eredményeit a koronavírus-járvány idején, de emellett nagyon sok új technológiát is eredményez majd, ami az iparnak is hasznára válik. Ennek pedig szeretnénk a részesei lenni. Ezért hozzuk létre többek között a Science Parkot, amely olyan cégeket hoz majd a városba, amelyek a kutatási eredményeket hasznosítani tudják. De igaz ez a lézerközpontra is, amelynek az egészségügyben is jelentős szerepe van, hiszen az itt működő csoportok alkották meg a femtoszekundum lézereket, amelyeket a szemészet területén tudunk hasznosítani.