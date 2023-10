Megszokott esetszám, megszokott panaszokkal, de valamivel több balesettel – így telt az elmúlt egy hét a vármegye életmentői számára. Szerdai Gyógyír podcastunkban Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa elmondta, vármegyei szinten 1142, míg Szegeden 534 esetet láttak el, emellett Bács-Kiskun vármegyében is segítséget nyújtottak többször tömeges baleseteknél.

Csongrád-Csanádban nagyobb baleset az M43-as autópályán történt, azonban szerencsére senki sem sérült meg a több résztvevős esetben. Sokszor tapasztalják azt, hogy a Nyugat-Európából érkező járművezetők megnyugszanak a határátkelő közelsége miatt, vagyis a pihenőidejük, céljuk elérése előtti utolsó 30-40 kilométerre, ezért elalszanak a volán mögött, mely balesetet eredményez.

A podcastban egyébként a múlt heti mentéstechnikai bemutatóról, valamint az újraélesztési országos rekord felállításáról is hallhatnak érdekes információkat olvasóink. Sőt, a fűtési szezon kapcsán is hasznos tanácsokat osztott meg Hangai József, aki elmondta azt is, hogy a fűtés beindítása a mentőknek is munkát ad a vármegyében. Kétféle probléma jelentkezik ilyenkor: egyik a lakástűz, amelyre minden évben van példa vármegyénkben a fűtési szezon indulásakor, a másik probléma pedig az alattomos gáz, vagyis a szén-monoxid. Ez a nyílt égésterű fűtőberendezéseket érinti, amelyek tökéleten égés esetén szén-monoxidot termelnek vissza a lakásba, a színtelen és szagtalan gáz pedig menekülés képtelenné tudja tenni a lakókat. Érdemes podcastunkat meghallgatni, hiszen kiderül, hogy milyen elsődleges jelei vannak a szén-monoxid mérgezésnek, és mikor érdemes tárcsázni a 112-őt.