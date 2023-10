A hidegfront miatt megnőtt az újraélesztések és a balesetek száma is az elmúlt héten a vármegyében. Összesen 1243 esethez riasztották a mentőket, ebből 563 alkalommal Szegeden nyújtottak segítő kezet. Erről szerdai Gyógyír podcastünkben számolt be Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa. Elmondta, csúszóssá váltak az utak, amire sokan nem voltak felkészülve.

Saját példáján keresztül azt javasolta, érdemes elmenni vezetéstechnikai tréningre, vagy valamelyik tanpályán gyakorolni, hogy miként tudunk reagálni a megváltozott útviszonyokra. Hozzátette, a mentőgépkocsi-vezetőknek is rendszeresen részt kell venniük vezetéstechnikai oktatáson, valamint a reakcióidőt is folyamatosan ellenőrzik náluk, mert a cél az, hogy a lehetőségekhez mérten minél gyorsabban, de épségben érkezzenek meg a beteghez.

Ezért készül most egy tervezet az Országos Mentőszolgálatnál, ami szerint a mentőgépkocsi-vezetők a jövőben legfeljebb 30 kilométer per órával léphetik túl az adott útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozást. Hangai József megjegyezte, azért van erre szükség, mert felmérések szerint az elmúlt időszakban akkor történt súlyos baleset a mentőautóval, amikor bár jogszerűen, megkülönböztető jelzést használva, de jelentősen túllépték a sebességhatárt.

Erről részletesebben is beszélt a podcastben, de azt is kifejtette, a sebességkorlátozás mellett miért döntöttek úgy, hogy háromról öt szintűre módosítják a feladatok sürgősségi besorolását.

Beszélgetésünkben kitért arra is, hogy a helyszíni videóhívást is hamarosan bevezetik a mentőknél. A mentőtiszt közölte, az ÉletMentő applikáció a jövőben nemcsak adatcsomagot tud továbbítani a helyszínre és a betegre vonatkozóan a mentésirányítás felé, hanem az appon keresztül lehetőség lesz a videóhívásra is. A bejelentőnek egyetlen gombnyomással kell majd engedélyeznie, hogy az alkalmazás használhassa a telefon kameráját, így a mentésirányító a saját szemével láthatja majd a beteget és a helyszíni körülményeket.