– Vármegyei szinten 1016 esetet láttunk el, ebből 482 alkalommal Szegeden segítettünk az elmúlt egy hét során. Ahogyan már a múlt héten, úgy most is tartalmazzák az adatok az ügyeleti rendszer feladatszámait is

– számolt be Gyógyír podcastünkben Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa.

Kérdésünkre elmondta, kirívó eset csupán hétfő este volt Szegeden, ahol az Ortutay utcában úgynevezett „magas baleset” történt, amelynek következtében egy személy elhunyt.

Kitértünk arra a bejegyzésre is, amit a napokban osztott meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat, miszerint sok az indokolatlan mentőhívás. Érdeklődtünk arról is, hogy vármegyénkben is ennyire „megnyugtató”-e a sziréna hangja. A mentőtiszt szerint nemcsak a sziréna az, hanem az is, amikor a helyszínen elbeszélgetnek a beteggel vagy a hozzátartozójával, ami hatására megszűnnek a panaszok, így senkit sem kell kórházba szállítani.

– Emellett gyakran vannak nem életveszélyes szituációk is, amikor nem feltétlenül tartozik a mentők hatáskörébe a beteg ellátása. Például gyakori, hogy a beteg problémája már több hete fennáll, orvosnál nem járt, de hajnal kettőkor nem mer nekimenni így az éjszakának

– tette hozzá, miközben megszólalt a csengő a mentőállomáson. Ennek hallgatóink is fültanúi lehetnek, ha meghallgatják a delmagyar.hu oldalon elérhető podcastet, amelyben az is kiválóan hallatszik, hogy egy perc sem telt el a csengő és az indulást jelző sziréna között.

Hangai József szerint egyébként szükség lenne a betegek és a hozzátartozók felvilágosítására annak kapcsán, hogy milyen panasszal hova kell fordulni, hiszen amíg a több hete fennálló panasz enyhítéséért tesznek, addig másnak valóban hatékony segítségre lenne szüksége.

Vannak olyanok, akik jobban bíznak a mentőautóban beadott gyógyszerekben és ezért kérnek segítséget. De hogy van-e különbség a mentőgépkocsiban lévő és a gyógyszertárban kapható készítmények között, az a podcastünkből kiderül.