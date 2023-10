Ismét jelentkezik a Délmagyar Piszkavas című podcastja. Gidró Kriszta főszerkesztő és Majzik Attila szerkesztő mellett most Vajgely Pál újságíró beszélgetett a hét legfontosabb híreiről. Az adásban először az izraeli háborús helyzetet tárgyalták ki az újságírók, majd szó esett arról is, hogy hogyan előzhette le Románia Magyarországot a GDP terén, ha még mindig pottyantós budik vannak a román iskolák egy részében. A műsor végén robbant a cukiságbomba: új elefánt került a Szegedi Vadasparkba. De az is szóba került, hogy mekkora sztár a héten Szegeden vendégeskedő Nobel-díjas Karikó Katalin.