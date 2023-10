Maradjunk annyiban, hogy Delta cica még nem sokat látott a világból, de máris megtanulta, hogyan váljon a tűzoltók kedvencévé, vegyen le minden erős férfit a lábáról, pislogjon nagyokat, amivel valakit mindig meghat (így a tálja sem marad üresen), és még a játékba is befogja a fiúkat. Van már neki tűzoltókhoz méltó neve, összkomfortos lakása, meleg pokróca, teli pocakja, sok-sok játszótársa. A nyolchetes macsek ugyan a tűzoltó-technikai fogalmakkal és kifejezésekkel még bajban van, de már profin le tudja adni a vészjelzést, ha éhes, vagy éppen egy kis szeretetre van szüksége. A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók pedig szívesen eleget is tesznek ennek a kérésnek, hiszen az ő napjaik is jobban telnek, ha egy ilyen aranyos négylábú sündörög körülöttük. Nyugodt szolgálatot, Delta!