A ruzsaiaknak is elegük van abból, hogy egymást érik a településükön és a környéken a migránscsoportok. Ezért hívtak össze egy lakossági fórumot csütörtökre, amelyet csak a helyieknek tartottak. A rendezvényre meghívták Mihálffy Bélát és a rendőrség képviselőit is. Az országgyűlési képviselő lapunknak a fórum előtt elmondta, hogy a magyar kormány eddig is bizonyította, hogy a határ mellett érő emberek is fontosak a számára, és számtalan intézkedést tettek eddig is, hogy javítsák az emberek biztonságérzetét.

Mihálffy hozzátette, hogy sajnos sok az embercsempész, akik bandákba szerveződve járják a Homokhátságot.

A kormány mindent megtesz, hogy az embercsempész bandákat felszámoljuk

– fogalmazott a politikus.

Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, megpróbál megoldást találni arra, hogy a környező erdőkben és utak mellett elhagyott roncsautókat, és a migránsok szemétkupacait minél hamarabb eltüntessék. Szerinte fontos, hogy a homokhátsági településen élők visszakaphassák az életterüket.

Közben az Országos Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy összesen 835 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban szerdán. Közülük Csongrád-Csanád vármegyében, 20 csoportban 762 határsértőt találtak Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén. Ásotthalomnál pedig ismét lebukott egy embercsempész. A rendőrök egy német teherautót és annak vezetőjét, egy lengyel férfit ellenőriztek. A kocsiban 19 migránst találtak. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.