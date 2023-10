Szegedi szülőházának falán állítottak emléktáblát Körmendi Jánosnak szombaton a Lechner téren. Az emléktábla avatásán a művész családtagjai is ott voltak. Binszki József alpolgármester Körmendi János életéről beszélt. Utána pedig azt mondta, hogy

színészi jelenléte belülről fakadt, alakításaiban nem volt semmilyen póz, fellengzősség, allűr. Nemcsak azok emlékeznek rá, akik színpadon, vagy még élete során filmekben vagy a televízióban látták, hanem azok is, akik jóval később ismétlésekből ismerhették meg

Beszélt az ünnepségen a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója is. Barnák László szerint Körmendi János úgy állt hozzá életéhez, még a tragédiáihoz, és drámáihoz is, hogy azokban mindig talált egy kicsi iróniát, ahogy a legboldogabb, örömtelibb eseményeket is képes volt megragadni a fonákjáról. Az irónia és önirónia volt talán legjellemzőbb alakításaira és munkájára – mondta a főigazgató.