Jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban a kerékpárlopások száma a Széksósi úti buszmegállóban, ezért kamerarendszert építettek ki oda, hogy megfékezzék ezt. Erről Ruzsa Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) számolt be lapunknak, aki közölte azt is, hogy a folyamatot még Mihálffy Béla, a körzet korábbi önkormányzati képviselője, a térség országgyűlési képviselője indította útjára, hiszen rendszeresen megkeresték azzal, hogy szükség lenne ott térfigyelő kamerákra. A kivitelezés már Ruzsára hárult, és fontosnak is tartotta, hogy mielőbb kiépítsék a rendszert, amelynek fenntartása nem kerül majd semmibe, ugyanis napelemekkel működik.

A képviselő elmondta, kiemelt figyelmet fordít a kiskertes városrészre, ezért is szervezett korábban családi napot az ott élők számára, karácsonykor ezért hívta közös ünneplésre a kiskerteseket, valamint ezért fejlesztették nyáron a sziksósi buszfordulóban lévő játszóteret is. Jövőbeni terve egyébként, hogy napelemes világítást kapjon a játszótér.

Mindemellett a kiskertes övezetek közbiztonságának növeléséért is dolgozik, nemrégiben a támogatásával jött létre a Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr Egyesület. A tíz állandó taggal rendelkező egyesületet Virágh László vezeti, aki korábban lapunknak azt mondta, hogy mostanában olyan sokan költöztek a környékre, hogy megérett a helyzet egy polgárőr-egyesület alakítására. Hozzátette, rengeteg kisgyermekes fiatal költözött Subasára, Sziksóstóra és Öreghegyre, de idősebb lakókból is akad bőven, viszont mostanában nem túl biztonságos világban élünk, ezért döntöttek úgy, hogy megalakítják az egyesületet, hogy tudjanak figyelni és vigyázni a helyiekre.

Az egyesület tagjai közt van vállalkozó, kamionsofőr, elektroműszerész, sőt még egy nyugdíjas buszvezető is, a támogatók közt pedig Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is ott van.