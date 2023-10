A területfejlesztési minisztert kérdezte Mihálffy Béla a parlamentben. Az országgyűlési képviselő előtte elmondta, hogy Csongrád-Csanád vármegye és benne Szeged napjainkra az ország egyik dinamikusan fejlődő térségévé vált. A várost az egyetemen megvalósuló fejlesztések Dél-Alföld vezető tudásközpontjává változtatták. A képviselő szerint azonban a Szegeden megindult beruházások gazdaságélénkítő hatásai főként a településen belül érzékelhetőek, a város térségébe, a vármegye további településeire kevéssé gyűrűznek be. Szerinte fontos lépés lenne az agglomeráció fejlesztése. Hozzátette: a város és térsége ezer szállal kötődik egymáshoz, elég csak a megyeszékhelyen működő vállalkozások munkaerő-szükségletére, vagy a vidéki térségek rekreációs szolgáltatásaira gondolni. Azonban a városból olyan sokan költöznek ki, hogy az komoly kihívásokat okoz, és jelentős terhet ró az agglomerációs településekre. Megemlítette, hogy a Dorozsmai út forgalma az elmúlt években olyan jelentősen megemelkedett, hogy a Szilva utcai körforgalomnál csúcsidőben rendszeresen komoly torlódások alakulnak ki. Végül pedig a kormány térséggel kapcsolatos terveiről kérdezte Navracsics Tibort. A miniszter helyettese válaszolt a kérdésre. Latorcai Csaba elmondta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a térségek összehangolt területfejlesztésére. Fontos, hogy Szeged és térsége, agglomerációja, valamint a megyeszékhely közötti közutak, kerékpárutak fejlesztése is megtörténjen. A már említett Dorozsmai út felújítása és a Szilva utcai körforgalom bővítése bekerült a területfejlesztési operatív programba, így annak finanszírozása lehetővé válik. Ezzel együtt emlékeztetett, hogy korában megújult a Tisza Lajos körútnak a Dugonics tér és Boldogasszony sugárút közötti szakasza, valamint a Felső Tisza-Part, illetve a Huszár Mátyás rakpart is. Kiskundorozsma közlekedési csomópontjának fejlesztése is megvalósulhat, 250 millió forintos támogatásból.

A miniszterhelyettes hozzátette: a kormány gazdaságfejlesztési törekvéseinek köszönhetően a jövőben Szeged térségében még további, az eddigiekhez képest még kiemelkedőbb fejlődés lesz tapasztalható rendkívül komoly fejlesztési projektek kormányzati megvalósításával, illetve támogatásával.