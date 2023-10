Egész héten háromnyaras pontyot telepített a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége a vármegyei vizekbe. Hétfőn a Körtvélyesi-holtág és a Mártélyi-holtág hullámtéri horgászvizekbe összesen hat tonnánál is nagyobb mennyiségben. A pontyok kiváló kondícióban vannak, két kilogramm feletti átlag súlyúak. A szövetségi vizeken – a szervezet tájékoztatása szerint – horgászati tilalom nincs érvényben.

Kedden a csapadékmentes, száraz időszak előnyeit kihasználva a tervezett folyóvízi telepítések mellett a nehezen megközelíthető szakaszok is sorra kerültek. Így, miután a Tiszába Mindszentnél, a Marosba Makónál is nagyjából ezer kilogramm halat telepítettek, az Akolszögi-holtág és a Gyálai-holtág sárgás szakaszának vizébe, valamint a szövetségi horgászvizek mellett, a Tiszaszigeti Sellő HE és a Csanádpalotai HE horgásztavaiba is érkeztek fogható méretű pontyok. A HECSMSZ jelezte, hogy a folyóvizek éves pontytelepítéseinél jelentős mennyiségben főként a kétnyaras korosztályra koncentrálnak, terveik szerint október második felében 50 mázsánál több érkezik majd.

Ezeken felül sorra került az egyesületi gazdálkodás alá tartozó sándorfalvi Nádastó 505 kilogrammal, majd a Salakos csatorna majdnem 1 mázsával. A Maty-éri víztározó 1 ezer 693 kilogramm, a Gyálai-holtág görbe, illetve lisztes szakasza valamivel több mint ezer kilogramm ponttyal gazdagodtak.

A hét közepén emellett a kecsegék is megérkeztek Mindszenthez. A HECSMSZ csaknem 10 éve, minden évben több korosztályban helyezett ki kecsegét, hogy elősegítse a tiszai állomány stabilitását, gyarapodását. A szervezet arra kéri a horgászokat, hogy jelölt kecsege fogása esetén jegyezzék fel a haljelen olvasható egyedi azonosító számsort és küldjék el a szövetségnek elérhetőségeik valamelyikén.