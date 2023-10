Idén is csatlakozott az ásotthalmi erdészeti iskola a Világ Gyalogló Naphoz. Negyvenegy kilencedikes négy kísérőtanárral hét kilométert gyalogolt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányi erdejében. A hagyományokhoz híven Bánhidy Zoltán szakkörvezető, kollégiumi nevelőtanár szervezésében a kilencedikesek tíz csapatban csapatépítő, játékos feladatokat oldottak meg a túrán. A Bedőben ez csapatépítés is egyben, jó alkalom arra, hogy a kilencedikesek megismerkedjenek egymással és a tanulmányi erdővel. Idén is volt fekete dió célbadobás, aminek különlegessége, hogy egy cintányért kellett a terméssel eltalálni, a diákok legnagyobb örömére. A további állomásokon újabb kihívások következtek. A Négyökrű réten zászlókeresés következett és volt még állathang-felismerő verseny és úgynevezett Kim játék is, aminek lényege, hogy bizonyos tárgyakat kell memorizálni, vagy meg kell jegyezni a látottakat. A séta közben a szokásos szemétszedés sem maradt el, az erdőn áthaladó, az ott megpihenő migránsok mindig bőven adnak munkát a bedősöknek.

A Világ Gyalogló Nap a TAFISA (Association For International Sport for All) nemzetközi versenykiírása alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálásával gyaloglást népszerűsítő programsorozat. Az országos programsorozaton a gyaloglás eszközével a résztvevők megismerhetik a helyi nevezetességeket, látványosságokat.