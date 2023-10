A családi támogatás a gyermek születésekor nem a nagymamák vagy az apa hozzáállásával, hanem egy hozott mintával kezdődik. Édesanyám egy tiszaújvárosi iskola vezetőjeként munka után kinyitotta otthon a kisboltot, 40 évesen pedig újabb diploma megszerzéséért tanult, emellett a világ legjobb anyukája volt. Ahogy az én nagymamám is segített körülöttem, kisgyermekes anyaként én is számíthattam a szüleimre és az anyósomra. A folyamatos zsonglőrködés az anyai és a munkahelyi feladatok között sokaknak ismerős, no de mindezt televíziós műsorvezetőként menedzselni!? Holló Márta 12 évig vezette a közkedvelt Fókusz című televíziós magazinműsort, mi több, bábáskodott a születésénél. Nem is ment könnyen lezárni a szívében azt az időszakot. Ebben a jelenlegi csapata segített sokat: most egy közösen értéket alkotó, eredményes közösség – éppen olyan, mint amilyen annak idején a Fókusznál működött