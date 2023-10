Nincs az a király, akivel én cserélnék

– mondta a bogárzói életről Dani János, aki már több mint 50 éve él a tanyavilágban. A juhász a szombati terményünnepen és gazdatalálkozón azt is megosztotta velünk, miért szereti annyira a pusztai életet. Mint fogalmazott, amikor éjszakára kint marad legeltetni, hanyatt fekszik és felnéz a csillagos égboltra. Ilyenkor úgy érzi, az egész világ az övé.

A betakarításünnep megszervezésében a makói önkormányzat mellett nagy szerepet vállalt a Csanád és Térsége gazdakör is, amelynek elnökéről megtudtuk, az aratások idején reggeltől éjszakáig is dolgoznak, ám néha jó pihenni és kikapcsolódni egy kicsit. Az ilyen alkalmak a találkozásra, beszélgetésre pont megfelelőek.

Ebéddel várták a kilátogatókat. Fotó: Nagy Szabolcs

Vass Gábor az idei terméssel kapcsolatosan azt is elárulta lapunknak, hogy örömre sajnos kevés okuk van, a most aratott kukoricának a termésmennyisége is kevés, az áráról pedig jobb szót sem ejteni.

Olyan szinten van telítve ukrán terménnyel a piac, hogy az ár sokadlagos kérdéssé vált, amellett, hogy egyáltalán el tudjuk-e adni

– hangsúlyozta a gazda.

A 100 tagú cigányzenekar művészei zenéltek a termésünnepen. Fotó: Nagy Szabolcs

A termelők, a bogárzóiak, és az ünnepre visszatérő elszármazottak azonban erre a napra igyekeztek félretenni a nehézségeket, és együtt örülni, szórakozni. Az ünnepi szent liturgián Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg a termést, amelyet szeretetvendégség, és a 100 tagú cigányzenakar kamarazenekarának koncertje követett.