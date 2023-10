Még szeptemberben szóltak a lakosok, hogy a megyehatáron, a határút mellé leraktak négy, úgynevezett bigbag zsáknyi, összesen 500 kilogramm hulladékot. Szabó Sándor mezőőrrel megvizsgáltuk a lomtalanításból származó szemetet: gyerekjátékot, ruhákat, háztartási eszközöket és vegyes hulladékot földdel összekeverve találtunk. A zsákok tartalmát később szelektíven kiválogattuk. Meggyőződésem, nem pusztaszeriek tették ki

– mondta Máté Gábor polgármester. A fenti történet a településen és külterületén kirívó esetnek számít, mert a mezőőr mindenre ügyel, a lakosok is őrködnek, azonnal jeleznek, ha ilyet tapasztalnak és már a „kezdeményt” is megszüntetik. A négy zsáknyi szemetet is elszállították.

A négy zsáknyi szemetet el is szállították. Fotó: pusztaszeri önkormányzat

Az első szemétadag kidobása jár nagyobb lelkiismeret-furdalással, a másodikat már könnyebb mellé tenni. Viszont érdekes dilemma, ha azt látják, hogy eltűnt a szemetük, azt gondolhatják, ide nyugodtan rakhatják, elviszik

– morfondírozott a faluvezető. Hozzátette: Pusztaszeren jól működik a hulladékkezelés, mindenhonnan rendszeresen és pontosan, heti egy alkalommal szállítják el. Ebbe a folyamatba a külterületen, a tanyákon élőket is bevonták, ők emblémás zsákot vehetnek erre a célra, amit közterületre kihelyezve elvisznek tőlük. A szelektívet pedig kéthetente szállítják, vagy a hulladékudvarba vihető.

Szabó Sándor elmondta: ekkor találtak még két bigbag zsáknyi, mintegy 2 köbméternyi birkagyapjút is kidobva. Ebből, fűzte tovább Máté Gábor, az egyik helyi lakos szalma és darált gally hozzáadásával talajtakarót, mulcsot készített. Egyébként a zsákok azonossága okán arra gyanakszanak, egy helyről került ki az út mellé a hulladék.