Ez jó pici. Nem fáj neki? Elengedhetem szabadon?

– hangzott az egyik legfiatalabb érdeklődőtől a szombati madárgyűrűzésen a hódmezővásárhelyi téglagyári tanösvénynél. De láthatóan másokat is élénken foglalkoztatott a befogott madarak biztonsága. Ahogy minden alkalommal, ezúttal is elhangzott: a madarak testi épsége elsődleges szempont gyűrűzéskor, a tudományos információ begyűjtése szükség esetén háttérbe szorul.

Túl a kritikus első éven

Verseczki Nikoletta madárgyűrűző, természetvédelmi szakértő a Téglagyári kubikgödröknél ezúttal is gyorsan és finoman dolgozott, miközben egymást érték körülötte a kíváncsi kérdések. Sok egyéb mellett kiderült az is, hogy ha az apró méretű madarak az első kritikus évet túlélik, további 4-5 várhat rájuk, akkor ugyanis már elég rutinosak ahhoz például, hogy kitérjenek a ragadozók elől. A madarak élettartama, súlya, jellegzetességei, vonulási szokásai, szinte minden érdekelte a madár barátokat. A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület munkatársai finom szövésű függöny hálóval fogták be a jellegzetes fajokat. És bár közülük sokan már útnak indultak, szép számmal akadt még a kubikgödrök körüli nádasban és a bokros területen. Az egyedi gyűrűvel ellátott madarak adatai bekerültek a terepnaplóba, onnan pedig majd egy elektronikus adatbázisba.

50 faj, 300 egyed

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén immár 31. alkalommal szervezte meg Európai Madármegfigyelő Napok nevű népszerű programját október első hétvégéjén. A rendezvény európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról. A Csongrád Megyei Helyi Csoport idén 5 szervezett programmal várta az érdeklődőket. Hódmezővásárhelyen, a Téglagyári tavaknál a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesülettel közösen madárgyűrűzési bemutatót szerveztek. Talán száznál is többen látogattak ki az egész napos programra, ahol majdnem 50 faj közel 300 egyedét észlelték a szakemberek. Volt néhány érdekesebb fogásuk is, karvaly és szajkó például. Utóbbit délelőtt egy kisfiú még élénken hiányolta.

Kiürült a tópart

A madárgyűrűzés kísérő programjaként a kubikgödröket távcsővel is lehetett kémlelni szakszerű vezetéssel. A látvány nem volt mindennapi. Volt néhány érdekesebb észlelés, mint például egy bütykös ásólúd, két parlagi sas, egy rétisas és egy tüzesfejű királyka. Ám az izgalmas madárkolóniák helyett leginkább az azt megzavaró emberek lábnyomait követtük az iszapban a legsekélyebb téglagyári tónál. Mint azt Molnár Ádám lapunknak elmondta, rekordszámú fészkelést regisztráltak idén; a jellegzetes színe és semmilyen más madáréhoz nem hasonlító csőre miatt összetéveszthetetlen gulipán például 2000 óta most először költött a vásárhelyi kubikgödrök vízénél. Ugyan szeptember végén, a vonulási időszakban már valóban kevesebb egyed látható, de egyértelmű, hogy a megbolygatott környezet miatt ürült ki a tó partja.