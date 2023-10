Ismét megrendezték szombaton az Algyő napját, amit már évek óta tartanak a településen. Ahogy az máskor is lenni szokott, idén is átadták az elismeréseket azoknak, akik a legtöbbet tették a faluért.

Algyő Nagyközségért kitüntetést kapott Ormay Tamás, a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola és Suti András Zsolt. Alkotói díjat kapott Hegedűs Gábor. Elismerő oklevelet kapott Dr. Szabó-Zsura Brigitta, Szőkéné Bera Szilvia és Takács Adél Fortuna.

A város lakói megemlékeztek a díszpolgárokról is. Az emléktáblákat és a sírhelyeket most is megkoszorúzták, ez még pénteken történt. Ezután, szombaton pedig már a vidámabb programok következtek, a szervezők idén is kitettek magukért. Először is rengeteg babgulyást főztek, amiből mindenki ehetett teljesen ingyen.