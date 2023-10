A kübekházi Fióka-Lak Bölcsődében „Bölcsi Papikat” és „Bölcsi Mamikat” nevezett ki Inhoff Renáta bölcsődevezető, bölcsi kutyussá pedig kinevezte Bogyót. A Kübekháza Hírszolgálat oldalon arról számoltak be, hogy „Bölcsi Papi és Bölcsi Mami” elnevezéssel önkéntességre épülő közösségi programot indított az önkormányzat, amely keretében a most kinevezett önkéntesek vállalják, hogy az intézmény fenntartása, fejlesztése érdekében önkéntes közösségi munkát végeznek. Egy-egy önkéntes havi munkaideje a 3 órát nem haladhatja meg. A férfiakat például fűnyírásra, egyéb kertészeti és karbantartási munkálatokra, míg a hölgyeket tipikusan női munkákba szeretnék bevonni.

Molnár Róbert polgármester a pénteki rendezvényen azt mondta, hogy a közösségi összefogásban mindig volt és mindig lesz erő, és amely közösségnek vannak tervei, annak lesz a tervek megvalósításához vezető útja is. Kitért arra is, hogy az intézményeket fenntartó önkormányzatok egyre nehezebb helyzetben vannak, és a helyhatóságoknak is forrásokat kell biztosítaniuk a működéshez, és innen jött az ötlet az önkéntes programhoz.

Marótiné Balogh Zita kistérségi bölcsődei főigazgató pedig arról beszélt a rendezvényen, hogy ma már ritka a többgenerációs családmodell, ahol a gyerekek nap mint nap látják a nagymamák és nagypapák mindennapi tevékenységét. Ezt a mintát igyekszik visszahozni a kezdeményezés. Hangsúlyozta, a kétirányú bizalmi kapcsolat kiépítéséhez elengedhetetlen az idősek iránti tisztelet, a nyitottság és az elfogadás.