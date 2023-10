Idén is megemlékezünk iskolai keretek között az 1956-os forradalom és szabadságharcról, de most egy kicsit más formában. Készítettünk egy kisfilmet, emellett interaktív kiállítás hozott létre Bánhidy Zoltán tanár úr, amit minden osztály felkeres majd. A mai kor diákjai számára ez izgalmasabb és érdekesebb mint egy hagyományos ünnepi műsor

– mondta Andrésiné Ambrus Ildikó, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

Az iskola nagy kollégiumának előadótermében Bánhidy Zoltán vezetett körbe az időrendi sorrendben kialakított megállókon, miközben mindenhol kiemelte a legérdekesebb látnivalókat.

A furcsa szagot például az egyéni radiológiai, biológiai vegyvédelmi csomag árasztja, amiben mentesítő oldat, fertőtlenítő és kötszer található. A következő asztalon sisakgyűjtemény látható, itt az lesz a feladat, hogy időrendi sorrendbe állítsák a diákok. Van itt második világháborús amerikai, német, orosz és egy modern olasz katonai sisak. Megtekinthető a tárlatot összeállító Bánhidy Zotán őrmesteri vállapja. Bánhidy korábban határőrként védte a hazát, tizenöt éve gyűjti a katonai relikviákat.

A rádió mögé eldugott hangszóróból korabeli rádiós tudósítások szólnak, megszólal Rákosi Mátyás, Nagy Imre és Kádár János is. A hidegháborút a Rákosi korszak követi, majd Kádárral és korával fejeződik be a tárlat, ami az ötvenes évektől 1989-ig mutatja be a magyar történelem egy részét.