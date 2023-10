A Délmagyarország mellett még Népszabadságot, Népszavát és egy Hétfői Híreket is találtak a régi emléktáblák mögött jól olvasható állapotban a szakemberek. Valószínűleg a korabeli mesterek akkor helyezték el ezeket, amikor a színház homlokzatára rögzítették a műkőből készült táblákat. Ezeket most újakra cserélték, a hátukon napilapokat rejtő darabokat pedig ideiglenesen Pesti Ferenc kiskundorozsmai műhelyébe szállították megőrzésre. A sajtótörténeti szempontból is különleges relikviákat a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe ajánlották fel.