A délelőtti programom több mint 20 partner vett részt. Tartottak termékkóstoltatást, volt fingerfood és grillázskészítés is, a kereskedelmi szektor képviselői pedig promóciós anyagokkal mutatták be a képzőhely hétköznapjait. Az udvaron felállított pódiumon minden partner lehetőséget kapott arra is, hogy bemutatkozzon néhány mondatban.

Amellett, hogy a diákok és a cégek megismerhették egymást, legalább olyan fontos célja volt a rendezvénynek, hogy a partnerek az iskolával és az oktatókkal is találkozzanak. Ez főleg azon vállalkozások esetében volt kiemelt jelentőségük, amelyek még csak leendő duális partnerként lettek meghívva. Nekik a képzési és a kimeneti követelményekről tartottak előadást.