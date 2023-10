És akkor jöjjön a teszt: a beléptető sorompót a Londoni körút felőli bejárat esetében az kettős emelkedő után, a fedett parkolórész elé helyezték ki. A Rigó utca felől egyszerűbb a helyzet: ott lefele kell gurulni a sorompóig.

Behajtáskor a rendszer automatikusan leolvassa a rendszámot, így nem kell gombot nyomogatni. Ez egyébként jelentősen gyorsítja a beléptetést. Innentől indul el a parkolási idő számolása. A fizető automaták a parkolóhoz vezető kijáratoknál vannak. A tetőparkolók esetében a két fotocellás ajtó között, így az autóhoz sétálva el sem lehet kerülni azokat, az alagsorban azonban csak néhány kijáratnál van ilyen, vagyis aki nem épp ott tette le az autóját, a parkolóban még sétálgathat, hogy megkeresse, hol tud fizetni.

Készpénzzel és bankkártyával is lehet rendezni a parkolódíjat, ám hogy a rendszer pontosan hogy működik, szerda reggel nem tudtuk letesztelni.

Reggel nyolc után nem sokkal, így nézett ki a parkoló.

Érkezéskor a személyzet meglehetősen bizonytalan volt: kérdésünkre azt mondták, valószínűleg ma tesztüzem van, nem kell majd fizetni. Mindezt azután mondta egy kedves biztosnági őr, hogy tanácstalanul álldogáltunk a földszinti fizetőautomatánál és egy másik, korán érkező hölggyel próbáltuk megfejteni, hogy kell használni. Parkolójegyet belépéskor a sorompónál nem kaptunk, az érintőképernyőn nem találtunk érdemi információt, a billentyűzeten pedig csak számok vannak, vagyis azon a rendszámot nem lehet beírni. Erre később megtaláltuk a megoldást. Az emeleti automatán már látszott, hogy az érintőképernyőn lehet majd megadni a rendszámot, ez alapján adja ki a rendszer, mennyibe került a parkolásunk. Egyébként a rendszer meglehetősen túlbiztosított: úgy láttuk, az automatán arra is van lehetőségünk, hogy a személyzettől segítséget kérjünk - ilyenkor hangösszeköttetést létesít. Ha pedig valami miatt automatikusan nem nyílna fel a sorompó, akkor a belépéskor egy gombnyomással nyomtathatunk jegyet és a fizető automatánál azt tudjuk majd leolvasni.

Az Árkádban tehát beüzemelték az új rendszert, de hogy az első napon kell-e fizetni a parkolásért, egyelőre nem derült ki. Mindenesetre érdemes ismerkedni vele, lehet, hogy nem mindenkinek lesz zökkenőmentes az első fizetési próbálkozása.

Bennünk a teszt során csupán egy kérdés maradt: mi történik azokkal, akik - kollégánkhoz hasonlóan - megszokásból a vásárlás végeztével nemes egyszerűséggel beülnek az autóba és elindulnak. Mivel nincs a kezünkben parkolójegy, nincs, ami emlékeztetne, hogy fizetnünk kell. Kollégánk is erre a sorompónál jött rá, de az első nap reggelén az automatikusan felnyílt. Hogy ennek az volt-e az oka, hogy még tesztelik a rendszert, vagy az egy órát nem meghaladó parkolásnál ez így működik, nem derült ki. Ahogy az sem, hogy akinek majd fizetnie kellene kilépés előtt és erre a sorompónál jön rá, mekkora fennakadást okoz majd, ha onnan akar majd visszatolatni.

Korábban írtuk:

Szerda reggel új korszak indult az Árkád Szegedbe érkezők életében: 12 évvel a megnyitás után fizetőssé tették a parkolást az épületben. Ezzel megszűnt az utolsó belvárosi hely is, ahol ingyen lehetett hagyni az autót, amely – minden bizonnyal – jelentősen megváltoztatja majd az elérhető szabad helyek számát. Mivel a környékbeli utcákban óránként 330 forintért lehet megállni, a Mars téren pedig 600 forintért, a közelben ügyet intézők vagy dolgozók előszeretettel álltak be eddig a bevásárlóközpont parkolójába. Így viszont sokszor már reggel is nehéz volt helyet találniuk azoknak, akik vásárolni érkeztek a komplexumba, ebédidőben pedig szinte lehetetlen.

Első próbálkozások.

Nos, mostantól itt is fizetni kell, így vélhetően jóval szellősebb lesz a parkoló a nap minden szakában. Az első óra továbbra is ingyenes marad, ami azt jelenti, hogy aki valóban azért érkezik az Árkádba, hogy vegyen valamit, annak ezért nem kell fizetnie. A második óra már 200 forintba kerül, a harmadik 400-ba, innentől pedig minden további óráért szintén 400 forintot számolnak. Mindez azt jelenti, hogy akinek nem az Árkádban van dolga, már nem éri meg itt parkolnia, olcsóbban megússza, ha a környező utcákban keres magának helyet. Hétvégenként – amikor a Mars teret leszámítva a környéken mindenhol máshol ingyenesen lehet megállni autóval – az első 2 óra ingyenes, a harmadik óráért 200, a negyedik és onnan minden további óráért 400 forintot számol a szerda reggel üzembe helyezett rendszer.

Kollégánk reggel letesztelte, hogy működik az új, fizető parkolás az épületben. Némi késéssel, technikai okokra hivatkozva háromnegyed nyolckor álltak üzembe a sorompók és a fizető automaták, a rendszer tehát működésbe lépett.