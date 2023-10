Ma este kiderül, ki lesz idén a Séfek séfe, azaz ki nyeri meg a tízmillió forintos fődíjat és a 2 hetes franciaországi szakmai továbbképzést, a világ egyik leghíresebb séf iskolájában. A TV2 gasztrorealityjében több száz jelentkező vágott neki a kalandnak, hogy Krausz Gábornak, Wolf Andrásnak vagy Vomberg Frigyesnek bebizonyítsa: kiválóan tud főzni és minden feladatban jól helyt tud állni. Csak a legjobbak kerülhettek be a sztárséfek csapataiba, köztük egy ásotthalmi szakács, Zörgő János is. Ő Vomberg Frigyes csapatában versenyzett az elmúlt hetekben és magabiztosan jutott be a legjobb 3 versenyző közé, akik az utolsó adásban összecsapnak a végső győzelemért.

A döntőben kétórás embert próbáló munka vár a versenyzőkre. Három fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, és Séfjeik már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról ezúttal Michelin-csillagos éttermek és Michelin tányér ajánlást kapott éttermek séfei döntenek, név szerint: Vadász Imre, Csillag Richárd, Varga Dániel, Somodi Péter, Gyűjtő Ádám, Tóth Szilárd és Koppány Levente.