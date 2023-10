Önálló határőrség felállítását követeli a Jobbik-Konzervatívok, és erről sajtótájékoztatót is tartottak kedden délelőtt a röszkei közúti határátkelőnél. A párt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy 2008-ban szüntették meg az önálló határőrséget. Lukács László György szerint azonban ez elhibázott lépés volt. Kijelentését a migrációs folyamatokkal, a magyar határ biztonságával indokolta. Hozzátette, egy olyan szervezetre van szükség, amelyik önállóan tudja a határt őrizni, és ott tudja is biztosítani a rendet és a közbiztonságot, de a legfontosabb, hogy meg tudja állítani az illegális migrációt. A sajtótájékoztatón részt vett Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője is. Ő azt mondta, hogy a határokon tarthatatlan állapotok uralkodnak. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az embercsempészek folyamatosan támadják a rendőröket, akik nem tudnak megfelelően védekezni ellenül. Erre lehetne megoldás egy professzionális határőrség felállítása. Hozzátette, a határőröket rendesen meg kell fizetni, és akkor – ahogy az a honvédségnél is látszik – nem lesz gond a létszámhiánnyal. A Jobbik-Konzervatívok a határőrök kezébe lényegesen több lehetőséget adnának, mint amivel a rendőrök most rendelkeznek.