Hogy konkrétan milyen lesz ez az intézmény, nem derült ki a gyorshír szolgálat beszámolójából, csak az, hogy a vezetőjének Lajos Tibort szánják, akit nemrégiben Algyőről hozott a nyugdíjas lakópark élére a szintén Algyőről érkező Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. vezérigazgató, Katona Antal.

Pályáztatás nélkül választanak vezetőt?

Ilyen jellegű álláspályázatot, legalábbis az önkormányzat honlapja szerint, nem írtak ki, de nem is lehetett volna, hiszen az új intézmény még nem létezik.

Fotó forrása: Hódmezővásárhely gyorshír szolgálata

Lajos Tibor jelenleg a nyugdíjas lakóparkot vezeti, ahová pont a legrosszabbkor érkezett: már „betanuló" volt a korábbi vezető mellett, amikor kiderült, hogy egy idős férfit 3-4 nappal a halála után fedeztek fel a lakrészében, nem is a lakópark dolgozói, hanem az az ételfutár, akinek feltűnt, hogy a bácsi hétfőn még a pénteki ételt sem vitte be.

„Új intézményben folytatja tevékenységét a HTKT-ból (Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás – a szerk.) való kiválás után 2024. január 1-től a Kovács-Küry Időskorúak Otthona, a Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ, és a Csodaház Foglalkoztató Napközi – erről tájékoztatta az egységekben dolgozókat kedden délelőtt Márki-Zay Péter polgármester egy állománygyűlésen.” – írta a városházi gyorshír szolgálat.

A Mikkamakka a még nem is működő Hódvárhoz tartozik majd

Hogy milyen lesz az új intézmény, nem számoltak be róla, annyi bizonyos, a Mikkamakka Játéktárat, a még el sem készült, de már nevet kapott, Petőfi utca 6. szám alatt kialakítandó Hódvár Játszóházba integrálják.

Azt is írták, hogy a közgyűlés nemsokára dönt majd arról, hogy ki lesz az új intézmény vezetője. A városvezetés javaslata Lajos Tibor, aki néhány hete a nyugdíjas lakóparkot vezeti. Lajos Tibor az állománygyűlésen be is mutatkozott a dolgozóknak és elmondta, hogy „az elmúlt 40 évben szociális ellátórendszerekben dolgozva szerzett elegendő tapasztalatot ahhoz, hogy hatékonnyá tudja tenni a munkát és kevesebb nagyon fáradt arcot lásson majd a dolgozók között”.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy „ha az új intézmény megalakítását akadályoztatják – erre számítani lehet a jelenlegi politikai körülmények között – a város fizeti majd a dolgozókat”, kapnak cafetériát, 13. havi fizetésemelést, és inflációkövető béremelést is ígért.

Fejes Péter, önkormányzati képviselő, az Idősügyi Tanács elnökeke is részt vett az állománygyűlésen és bejelentette, hogy dolgoznak azon, hogy a Kovács-Küry lakói közül „minél többek bevonódjanak a város nagyon aktív nyugdíjas-életébe”.

Szél István szerint nem elég az idő az átszervezésre

Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől megtudtuk, a kistérség három kisebb településének polgármesterei szerdán délelőtt ültek össze ez ügyben. Lapunknak azt mondta, tele vannak kérdésekkel, többek között az intézményi átszervezéssel, a munkavállalókkal kapcsolatban, nem igazán bíznak abban, hogy ezekre a következő napokban választ kapnak.

Erőszakosan semmit sem lehet átalakítani, átszervezni, és nem hisszük, hogy erre a következő másfél hónap elegendő lesz

– mondta a településvezető.