A Magyar Fürdőkultúra Napján, október második szombatján harmadik alkalommal rendezett egynapos szakmai konferenciát Budapesten a Magyar Fürdőszövetség. Az eseményen a létesítmények marketing-lehetőségeit tárgyalták a szakemberek. Berta Zsolt mórahalmi turisztikai tanácsadó a Szent Erzsébet Gyógyfürdő példáján keresztül kiemelte az együttműködés fontosságát, akár a konkurens fürdőkkel is. Meghirdettek ugyanis egy októberi akciót, amelynek során a helyi fürdőben megvásárolt belépőjeggyel egy 50 százalékos kedvezményre jogosító kupon is járt a látogatóknak, amelyet a közeli Makó Hagymatikum Gyógyfürdőjében válthattak be, és fordítva.