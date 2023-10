Nem jelölte ki értékesítésre hódmezővásárhelyi közgyűlés a város frekventált részén elhelyezkedő, az elmúlt években a birkák és a hatalmas gaz miatt a közérdeklődés központjába kerülő Vöröskereszt utcai telket.

A Vöröskereszt utca 7-9. szám alatti, 5718 négyzetméteres telek lapunkban is többször szerepelt. A területen hajdan, még a rendszerváltozás előtti időkben, a megyei építőipari vállalat betongyártó üzeme működött. Ma a telek üres, betontörmelékes, emiatt nehéz a gondozása. Visszatérő probléma, hogy tavasztól őszig hatalmas rajta a gaz, olykor embernagyságú. Néhány éve az önkormányzat egy helyi magánszemély segítségével birkalegelővé alakította a telket, ami sokak szemét szúrta, vagyis inkább az orrukat facsarta. A telek mellett ugyanis lakóövezet és iskola is található, a birkanyájnak pedig szaga volt. Később az önkormányzat munkásszállót akart ott építeni. Ez sem nyert el a környék lakóinak tetszését, végül nem lett belőle semmi, mert a város többszöri pályázás után sem nyert rá forrást.

Az elmúlt időszakban többen is jelezték az önkormányzatnak, hogy megvennék a telket. A legutóbbi jelentkező a porta egy részén lakosságot kiszolgáló kereskedelmi egység építéséhez vette volna meg a területet.

A csütörtöki közgyűlésen Horváth Zoltán stratégiai területnek nevezte és azt kérte, ne adják el. Ugyanígy gondolkodott Kis Andrea és Krupiczer Ferenc is, sőt, Márki-zay Péter polgármester is. Megjegyezték, ennek ellenére sürgető lenne, hogy valamit kezdjenek ezzel a területtel. A közgyűlés azonban nem járult hozzá az értékesítésre kijelöléshez. Nagyobb közösséget szolgáló célra tartogatják, akár szociális bérlakásokat, vagy piaci alapúakat is építhetnének, konkrét elképzelés nem hangzott el a közgyűlésen. A telek megtartása mellett szavazott a képviselők többége, Lőkösné Nagy Sarolta, Gyutai katalin és Otlokán Mihány tartózkodtak.