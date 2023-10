A Nagymágocson nem jellemző a lakóingatlanok előtti közterület elhanyagoltsága, de az egyik forgalmas útkereszteződésnél lévő háznál mégis előfordult. Az ingatlantulajdonos gondatlansága akár balesethez is vezethet. Ezért az önkormányzat munkatársai az elhanyagolt területet megtisztították – számolt be róla Szebellédi Endre polgármester. Egy állami tulajdonban lévő ingatlan előtti közterület is elhanyagolt volt, ezt is rendbe teszik. Minta polgármester felhívta a figyelmet, a lakóingatlan előtti közterület tisztántartása az ingatlantulajdonos, vagy a bérlő feladata. Bejelentés esetén először értesítést kap a tulajdonos. Amennyiben nincs változás, utána írásos felszólításban részesül. Ha nincs ezt követően sem változás, utána az önkormányzat elvégzi a karbantartást, amiről számlát állítanak ki.