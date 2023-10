Egymilliós havi jövedelemmel rendelkezik, mégis temetési segélyt vett fel nagymamája temetésére Molnár Áron algyői polgármester – írta a promenad24.hu.

A lap birtokába jutott dokumentum tanúsága szerint

a település első embere 104 ezer forintos temetési segélyt vett fel még 2020-ban, a Covid-járvány kellős közepén.

A portál úgy tudja, az erről szóló iratot egy korábbi közérdekű adatigénylés nyomán adta ki a polgármesteri hivatal, tulajdonképpen elismerve ezzel, hogy a település vezetője segélyt kért a nagyközség önkormányzatától.

Az önkormányzati törvény hatályos rendelkezései szerint a polgármester jelenleg 845 ezer forintot keres, ami mellé mintegy 127 ezer forint költségtérítés jár.

– írta a Promenád.

A temetés körül azonban más furcsaság is akadt: a helyiek közül többen is arra gyanakszanak, hogy erre a szertartásra más is kért és kapott temetési segélyt a településvezető családjából, miután másvalaki ugyanazokban a napokban pont ugyanekkora összegű segélyt kapott. Márpedig ennek a támogatási formánk az odaítélése nem túl gyakori. A gyanút erősíti, hogy az önkormányzat látványosan titkolózik az ügyben.