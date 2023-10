Emelkedett a véradókedv a vármegyében. A jó eredmény elsősorban számos kitelepült véradás magasabb látogatottságának köszönhető – közölte lapunkkal hétfőn Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének igazgatója. Hozzátette, a jó eredmény annak is köszönhető, hogy az átlagosnál kissé több első véradót is fogadhattak, így szeptember 25. és október 1. között 555 egészséges véradóhős mentett életet. Beszámolójából kiderült, hogy a héten a szegedi, a makói, a vásárhelyi és a szentesi véradóállomások mellett kiszállásos véradásokon is segíthetünk. Szerdán 11 és 14 óra 30 perc között a székkutasi művelődési házban, valamint 14 óra 30 perc és 18 óra között a csongrádi művelődési központban. Pénteken 14 és 16 óra 30 perc között a szatymazi művelődési házban, míg vasárnap 10 és 14 óra 30 perc között az alsóvárosi plébánián várják a véradókat.