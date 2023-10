A Kőrösy- és a Vasvári-iskola egy-egy, illetve az SZTE Gyakorló Gimnázium két osztálya vett részt azon a két rendhagyó irodalomórán, amelyet a Somogyi könyvtárban tartottak hétfő délelőtt. A 22 éves író, slammer Nyáry Lucával találkozhattak a fiatalok, akivel lapunk újságírója, Timár Kriszta beszélgetett. Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész lánya 17 éves volt, azaz éppen olyan idős, mint a 11. évfolyamos hallgatóság, amikor megírta Vigyázat törékeny című, önéletrajzi ihletésű regényét. Mint mesélte, a gyászról és a tinédzserkori depresszióról írt történetet, amelyből gyakorlatilag minden esemény a saját életében is megtörtént.

Nehéz kamaszkorom volt, 13 évesen veszettem el az édesanyámat. Már egészen kicsi koromtól az volt a szokásom, hogy ha volt valami bajom, azt kiírtam magamból és a mai napig ez segít nekem a legtöbbet. Verseket is emiatt írok, azokat nem is publikálom. Ezt a könyvet azért ajánlom, mert nagyon realisztikusan ábrázolja a mentális problémákkal küzdőket. Én egyébként ezzel tudtam feldolgozni a veszteségemet

– mesélte.

Arra a kérdésre, szerinte a mai fiatalokat mi tudja motiválni arra, hogy az irodalom felé forduljanak, Nyáry Luca rávágta: az unalom.

Én is telefonfüggő vagyok és szeretem a közösségi médiát, de nem lennék kreatív, ha ez az eszköz gyerekkoromban is ott lett volna. Akkor nem unatkozok és nem kezdek el olvasni. Szerintem kell unatkozni, hogy kreatívak legyünk

– mondta.

Szó esett a kötelező olvasmányokról is. Nyáry Luca bevallotta: nagyjából kettőt olvasott ezekből, mert inkább maga akarta kiválasztani, milyen könyvet vesz a kezébe.

Rossz, ha ez elveszi a kedvet, vagy ha a diákok azt hiszik, hogy ha már olvasni kell, akkor azt kell olvasni, amit mondanak

– fogalmazott. Ezért arra buzdította a diákokat, hogy ha a tananyagban szereplő műveket nem is, mást azért olvassanak.

Luca beszélt arról is, hogy mivel elkezdett modellkedni, most már van annyi jövedelme, hogy végre foglalkozhat azzal is, hogy csak ír, így hamarosan új könyvet jelentet meg: a magyar influenszer és celebkultúráról készít botránykönyvet. A diákok rákérdeztek a drogokhoz való viszonyára is, amellyel kapcsolatban elárulta: ezt is kipróbálta a gyászfeldolgozás eszközeként.

Ha túl korán elkezdesz ilyet csinálni, nem fejlődik ki rendesen az agyad és borzalmasan unalmas, sótlan ember leszel. Én azt sajnálom, hogy ezt nem tudtam korábban

– mondta a fiatal irodalmár, aki egyébként nem csak ezzel a témával kapcsolatosan szolgált jótanácsokkal, hanem azt is elárulta, hogyan csalt a német nyelvvizsgáján és kapott papírt úgy, hogy alig beszélte a nyelvet. Olvasott fel versei közül is – például azt, amelyben erotikus síkon szerelmet vallott a nála 60 évvel idősebb Jankovics Marcellnek. A valóban rendhagyó irodalomórát a diákok láthatóan élvezték és miután megbizonyosodtak róla, hogy Luca bármire válaszol, lelkesen kérdeztek is tetkókról, szexualitásáról, sőt a mesterséges intelligencia által kreált művészetekről is.