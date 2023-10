Hogyan segítenek? A segélyszervezet országos központjába évente mintegy 70 ezer kérelem fut be. Tipikusan élelmiszert, ruhaneműt, tanszert, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, háztartási gépet szeretnének. Igyekeznek olyasmivel segíteni, ami nemcsak egy adott problémát old meg az adott pillanatban, hanem hosszú távú megoldást is jelent. A Makóra érkezett hűtőszekrény erre jó példa. Aki szintén támogatást szeretne, az az országos segélyközponthoz fordulhat. Telefonon munkanapokon reggel 9-től délután 1 óráig a 06/1/289–0056-os, vagy a 06/30/828–2778-as számon, e-mailben pedig a segelykö[email protected] címen lehet elérni.