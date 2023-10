– Az elmúlt évek tudatos gazdaságfejlesztésének és a kormánnyal való együttműködésnek köszönhető, hogy Makó jó úton jár – mondta a makói ipari parkban tartott sajtótájékoztatón Czirbus Gábor önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi elnöke. Elmondta, a folyamatban lévő beruházások közül kiemelkedik az ipari parkba betelepülő új, több száz új munkahelyet jelentő 30 milliárdos csúcsüzem, illetve a Hagymatikum fürdő bővítése, amely az idegenforgalom előtt nyit új távlatokat.

– Ez utóbbi fejlesztésnek, a vendégforgalom növekedésének a helyi kisvállalkozók is nyertesei lesznek – hívta fel a figyelmet. Azt is hozzátette, hogy az ipari parkban kormányzati támogatással egy 6 milliárdos közműfejlesztésről is szó van. Ez további befektetők fogadásáras, újabb és újabb munkahelyek teremtésére kínál lehetőséget – hangzott el. Czirbus reméli, hogy Makóval együtt a térség ugyancsak fejlődik majd, és ebben a Maros-parti város továbbra is központi szerepet játszik. Szerinte a Dél-alföldben van potenciál, nem véletlen, hogy a kormány kiemelten támogatja.

Hódmezővásárhelyi kollégája, Cseri Tamás mindenekelőtt gratulált Makó sikereihez. Makóval szemben a Márki-Zay Péter vezette város egyáltalán nem fejlődik, mindössze néhány látványberuházás valósul ott meg – jegyezte meg. Hozzátette, inkább visszafejlődésről lehet beszélni, hiszen a város legnagyobb munkáltatója csoportos leépítést jelentett be.

– A makói polgármester és a képviselő-testület a települését fejleszti, Vásárhely első embere viszont nem a helyiek érdekében dolgozik, hanem az országos politikában szeretne érvényesülni. Ezt pedig újabb és újabb botrányokkal igyekszik elérni

– összegezte a lényeget. Hozzátette, nem az a probléma, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester ellenzéki. Vannak más ellenzéki vezetésű városok, amelyek tudnak sikereket felmutatni – példaként említette Szegedet, ahol ugyancsak nagy léptékű beruházásokról lehet beszélni. Egyébként Vásárhelynek is megvolt a lehetősége minderre, az elmúlt években azonban amiatt, hogy a város polgármestere képtelen az együttműködésre, az elmúlt években sorra úsztak el a milliárdos, százmilliós beruházások.