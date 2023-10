– Külön öröm, hogy kaptunk szentesi rózsanaspolyát, egy hölgy elkezdte a fajta újrahonosítását. Sok olyan fajtát sorolhatnék, ami még nem veszett ki, csak már nagyon kevés helyen található meg, udvarokban, tanyán. Az időjárás változásaival szemben az ősrégi fajták sokkal ellenállóbbak, szárazságban és szélviharban is

– sorolta a főkertész a régóta termesztett fajták előnyeit.

Nagy számban jöttek a faültetésre, köztük a Király István Kertbarátkör tagjai, a Bartha János Kertészeti Technikum diákjai, tanárai és otthoni gyümölcsösök gazdái. A főkertész rövid eligazítást tartott a jelenlévőknek, például arról, hogy a gyökerekre vigyázni kell, ki ne száradjanak, ezért sem vitték ki egyszerre az összes facsemetét az előre kiásott, előkészített gödrökhöz. Az uralkodó szélirány fontosságára is felhívta a figyelmet a főkertész. Azt is megemlítette, hogy az idős embereket is várják a kertészetbe, a fiatalabbak nagyon szívesen vennék át tőlük a tudást.

A legfiatalabb korosztály is képviseltette magát, a meggysoron üdítő látvány volt az 5 éves Kelemen Lilla, ahogy a színes, műanyag ásójával és gereblyéjével kivette részét a munkából.

– Egyenesre sikerült!

– állapította meg büszkén, kiegyenesedve a lapátolásból Farkas Márta, miután kolléganőjével közösen dolgozva a cigánymeggy facsemete a földbe került. A Kiss Bálint Református Általános Iskola pedagógusát inkább a zenei oldaláról ismerhetjük, de a kórusvezető elárulta, nem először ültetett már fát, most tanulja afféle hobbiként a Bartha-technikumban, mint gyümölcstermelő technikus.