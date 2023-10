A rendezvényen hét vállalkozó beszélt a diákoknak: Juhász Árpád, az Aluspec Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Letenovics-Nagy Roland, a Barcraft Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Rengei Georgina, a Rozmaring Hungarian Design divattervezője, Sütő Réka, a Natural Immune Control System Zrt. adminisztrációs vezetője, Szetei Hajnalka, a Mercedes Benz Kecskemét logisztikai igazgatója, Varga Zoltán, az AGROPARK Euro Noliker Kft. ügyvezető-tulajdonosa és Zsolnai Aliz, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. Beszéltek például arról, hogy milyen, a Kőrösyben szerzett tudást hasznosítottak munkájuk során. Itt elsősorban a nyelvtudást említették, de a gyors- és gépírás is sokszor előkerült. Beszéltek arról is, milyen nehéz helyzetek adódtak vállalkozói életükben és azt miként oldották meg, illetve arról is, hogy szerintük most milyen kompetenciák kellenek a sikerhez. Itt a tudatos pályaválasztás, az alázat és a csapatmunka is szóba került.

A programon meghirdették az Üzletember leszek klubot is, amelyet Horváth Gábor és középiskolás fia, Marci vezet majd.

Azokat a fiatalokat szólítjuk meg ezzel elsősorban, akiknek a családjában van vállalkozás. A cél, hogy ne féljenek ezekbe belépni. Ugyanakkor azokat is várjuk, akiknél nincs ilyen családi példa, de szeretnének vállalkozni

– magyarázta a klubvezető, aki a tapasztalatszerzéshez, üzleti fejlődéshez szeretné a fiatalokat hozzásegíteni. Hozzátette, gyárlátogatásokat szerveznek majd, illetve lesznek coachok által vezetett rendezvényen. A klubra – amelynek első foglalkozását november végére tervezik – a rendezvény ideje alatt is lehetett már jelentkezni.