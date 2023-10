Az akcióban részt vett a Csongrád-Csanád Vármegyei Vadászkamara vadgazdálkodási bizottságának a vezetője is. Preszner Sándor elmondta, hogy ez már a sokadik ilyen akciójuk volt. A mostani aktualitását a dámszarvasok párzási időszaka adta. A barcogás alatt nappal is előfordulhat, hogy az úttestekre kerülnek, ami egyébként az esti időszakra jellemző. A szakember hozzátette, hogy a közlekedés és a vadgazdálkodás is veszélyes üzem, így az autósok kárát már nem téríti meg a vadásztársaság, maximum a gépjármű-biztosítás fizethet. A megállított autósok egy vadriasztó sípot is kaptak.