A program egyébként igen színvonalas és változatos volt. Az otthonka kiállítás már pénteken kinyitott, a szombati nap házigazdája pedig a mindig zseniális Szőke András volt. Szombaton nagyjából tíz bográcsban rotyogtak az ételek. Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere csapatával bivalygulyást, Chovanecz Kata szegedi önkormányzati képviselő pedig csülkös, körmös paprikás krumplit készített. Vasárnap ugyanitt baráti társaságok főznek.

A Röszkei Paprika Múzeumban szombaton immár harmadik alkalommal szerveztek Rózsapaprika Napot. Ez alkalommal ingyen volt látogatható a múzeum, ahol ajándék tárlatvezetéseket is tartottak. Az udvaron pedig bárki fűzhetett magának paprikafüzért, amelyet haza is lehetett vinni, illetve a paprikaőrlést is ki lehetett próbálni, a kész termékkel pedig akár már a másnapi ebédet is meg lehetett fűszerezni.

Molnár Anita, a Paprika Molnár ügyvezetője elmondta, bár a paprikatermesztőknek ilyenkor van a főszezon, hiszen egyszerre szedik, szárítják és őrlik a paprikát, fontosnak tartják az ilyen közösségépítő programokat, hiszen így lehet visszahozni a köztudatba azt a növényt, amely a két világháború között Szeged legfontosabb exportcikke volt.