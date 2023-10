Farkas Bertalan vadászpilóta, űrkutató, űrhajós tartott előadást a Szegedi Tudományegyetem Szabadegyetemének részeként „ A magyar űrtevékenység múltja, jelene, jövője” címmel a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az esemény elején átadtak az egyetem részére egy űrhajósok aláírásával ellátott plakátot. Farkas Bertalan elmondta, öröm számára, hogy ezt megtehették, de öröm az is, hogy új magyar űrhajóst készíthetnek fel hamarosan.

Előadása elején kitért arra, hogy gyakran megkérdezik tőle, miért akart űrhajós lenni, mennyire volt nehéz eljutni odáig. Megjegyezte, a világűrig könnyű volt eljutni, de órási önfegyelem és sok lemondás kellett ahhoz, hogy űrhajós lehessen, hiszen illik komolyan venni az ilyen feladatot, ha rábízzák az emberre. Emlékeztetett, 16 éves korában repült először. A békéscsabai repülőtéren gyűltek össze azok a fiatalok, akik vadászpilóták akartak lenni, majd két évet Szolnokon töltöttek, amit 3 év Szovjetunió követett. Hazatérve Pápára került 7 évre, ahol nagyon komoly feladatokat kapott, de az űrhajós szerint már önmagában vadászpilótának lenni komoly tevékenység.

Nem véletlen szerinte, hogy az űrhajósokat a vadászpilóták közül választják ki, régen is és most is ez jellemző a legtöbb országban. Megjegyezte, török űrhajós még nincs, most képzik, 2024-ben repül majd együtt az amerikaikkal, és ő is vadászpilóta volt, nemrégiben személyesen találkoztak.

Rámutatott, a mondás úgy szól, hogy az számít űrhajósnak, aki legalább egyszer már megkerülte a világot. Az első ilyen ember Gagarin volt 1961. április 12-én, míg az első nő Tyereskova volt. A szovjet űrhajósnő 1963. június 16-i űrrepülése után többször járt hazánkban Farkas Bertalan meghívására. Ma már több mint 640-en vannak azok, akik megjárták a világűrt Farkas Bertalan beszámolója szerint.

Beszélt többek közt az első közös nemzetközi űrrepülésről is, amikor amerikaiak és szovjetek repültek együtt 1975-ben, a fedélzeti mérnök pedig az a Valerij Kubaszov volt, aki később az ő parancsnoka lett, ő pedig Kubaszov fedélzeti mérnöke. Akkoriban, amikor Farkas Bertalant kiválasztották 7 vadászpilóta közül további 3 társával, összesen 240 űrhajós vadászpilóta volt a világban, akik közül csak egy mehetett a világűrbe. Hangsúlyozta, most, amikor új magyar űrhajóst kerestek, 243 jelentkező volt, és nem volt feltétel már az, hogy valaki vadászpilóta legyen. Lehetősége volt a nőknek is jelentkezni, erre már Kínában és Oroszországban is van példa.

Elárulta, az ő korában olyan szigorú szabályok voltak, hogy csak az lehet űrhajós, akinek a gerincoszlopához képest szimmetrikusan van a két veséje, emiatt egyik barátja elesett a lehetőségtől, mivel az ő veséi nem feleltek meg ennek a feltételnek. Véleménye szerint az eszközök és a gépek is másabbak voltak, a ma űrhajósai már űrtaxival mennek majd a világűrbe.