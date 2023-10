Ma este útjára indul a Bachelor – A Nagy Ő legújabb évada, amelyben ezúttal az ország 39. leggazdagabb embere, Jákob Zoltán vállalkozott arra, hogy a nagysikerű párkereső realityben találja meg a párját. A műkörömkirály kegyeiért egy szegedi hölgy is versenybe száll. Adél mesterfodrászként dolgozik, több üzlete is van a városban. Ismerjék meg az elvált édesanyát, aki akár milliomosbarátnő is lehet a reality jóvoltából.