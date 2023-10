Ez a gomba mindenütt jelen van, de ahhoz, hogy a fertőzés beinduljon, számára ideális körülményekre van szükség, amik idén, de már tavaly is megvoltak. Tavaly is nagyon meleg és száraz idő volt. Az „eredménye” szemmel látható. A termés alkalmatlan bármire is. Betakarítani azonban muszáj, a táblán nem maradhat, ha betárcsáznánk, az komoly problémát jelentene a következő évek termésére is. Ez a munkafolyamat egyébként tovább növeli a kárunkat