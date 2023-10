Az ügyben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomoz, mert a Csongrád-Csanád vármegyei Rendőr-főkapitányáság elfogultságot jelentett be

– erről az MZP1G szivárogtató oldal számolt be.

„Még egy rendőrségi iratot kaptunk, amely szerint közokirat-hamisítás gyanúja miatt tett feljelentés kapcsán az eljárás lefolytatására a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot jelölték ki. Információink szerint az ügyben Tatár Zoltán volt jegyző tett feljelentést. Felmerült ugyanis annak a gyanúja, hogy az elbocsátása során a polgármesteri hivatal valótlan adatokat szolgáltatott a társadalombiztosítási szerveknek a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjára vonatkozóan. Mint ismert, a volt jegyző utóbb vezető jogtanácsosként dolgozott a hivatalban, azonban kémkedésre hivatkozva elbocsátották. (A kémvád a rendőrség szerint is valótlan volt.) A jogviszonyát ugyan közös megegyezéssel megszüntették 2023. április 6-án, azonban utóbb Joó Anikó akkori aljegyző és Márki-Zay Péter polgármester aláírtak egy felmentő okiratot is 2023. április 11-én. A közhiteles társadalombiztosítási nyilvántartásokba ezen utóbbi dátumot jelentették be a jogviszony megszűnésének időpontjaként, holott a jogviszony már öt nappal korábban megszűnt. Ez pedig felveti az úgynevezett intellektuális közokirat-hamisítás bűntettének gyanúját. Ezen bűncselekményt az követi el, aki közreműködik abban, hogy közokiratba valótlan adat kerüljön. A törvény közokiratnak tekinti a közhiteles hatósági nyilvántartásokat is. Kíváncsian várjuk a nyomozás eredményét” – olvasható a szivárogtató oldalon.