Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely volt jegyzője Márki-Zay Péter vádjai ellenére sem kém. Erről most már hivatalos papírja is van. A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozott a polgármesteri hivatal feljelentése alapján információs rendszer vagy adat megsértése vétség alapos gyanúja miatt Tatár ellen, de megszüntették a nyomozást, mert a cselekmény nem bűncselekmény. Erről az MZP1G szivárogtató oldal számolt be.

Mint lapunk azt korábban megírta, információbiztonsági incidens elkövetésével és kémkedéssel vádolta meg Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere Tatár Zoltánt, a város volt jegyzőjét, aki áprilisban távozott az önkormányzattól, ahol utóbb vezető jogtanácsosként dolgozott.

A polgármester kémkedéssel vádolta meg

A városi tévé Időben című műsorában súlyos vádakat fogalmazott meg a polgármester:

Sajnálatosnak tartom, hogy valakinek az érdekében Tatár Zoltán letöltögetett olyan dokumentumokat, amelyekhez semmi köze nem volt. Nyilván megvan a feltételezés, szerintem valakinek kémkedett, felmerül, hogy ez Kis Andrea- vagy Lázár János köre, vagy valaki másé

– fogalmazott.

A hivatal a rendőrségen jelentette fel Tatár Zoltánt, a nyomozást most zárult, megszüntették, mert a cselekmény nem bűncselekmény, vagyis Tatár Zoltánnak most már papírja is van róla, nem követett el bűncselekményt, vagyis nem kém.

Csak az ügyben illetékes munkatársával beszélt

Az MZP1G szivárogtató oldalon közzétett dokumentumrészlet szerint a polgármesteri hivatal feljelentése nyomán indult eljárás megszüntetéséről szóló határozatban az szerepel, hogy a volt jegyző kizárólag az ügyben illetékes munkatársának beszélt az általa letöltött iratok tartalmáról.

„Dr. Tatár Zoltán Bertalannak tudomása volt Dr. Márki-Zay Péter polgármester ellen a Békéscsabai Járásbíróságon folyamatban lévő eljárásról. Az iratok tartalmának kiszivárgásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy Dr. Tatár Zoltán Bertalan 2023. 03.17. napján – a fenti letöltéseket követően – …. számára tett olyan kijelentést, hogy a DMS ONE szerverről véletlenül töltött le olyan adatokat, amelyek alapján időközi választás kiírása valószínűsíthető. A beszerzett adatok alapján ennél konkrétabb dolgot nem mondott, de a kijelentés egyértelműen arra vonatkozott, hogy dr. Márki-Zay Péter polgármester büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította. … munkaköréhez kapcsolódóan ekkor már hivatalos információkkal bírt a fentiekről, tekintettel arra, hogy az érkezett iratokat az akkori jegyző rá szabályosan (az iratkezelési szabályoknak megfelelően) kiosztotta. Az információ egyéb úton történő kiszivárgására adat nem merült fel.” – áll a határozatban.

Nincs panaszjog, vagyis jogerős

Az MZP1G oldal azt írta, a határozattal szemben a polgármesteri hivatalnak nincs panaszjoga, így az jogerősnek tekinthető.

Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen ítélet született Békéscsabán, „ amelyek alapján időközi választás kiírása valószínűsíthető”. Ha választ kapunk az önkormányzattól, közöljük.