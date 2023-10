A nyáron már alaposan megdicsértem a levendulát egy jegyzetemben, valamint a rózsáról is írtam már, éppen ezért ebben az évszakban és ebben a hónapban nem hagyhatom ki a tök dicséretét, hisz tökre megérdemli. Tápanyagban és vitaminban is gazdag, magas az antioxidáns-tartalma, javítja a látást és a szívműködést, segíti a fogyást – sorolhatnám még az élettani hatásait, de engem már a fogyás kapcsán meggyőzött, meg persze szemüvegesként a látásjavító hatása sem utolsó számomra. Ehetjük sütve, készíthetünk belőle krémlevest, süthetünk belőle kenyeret, de akár egy jó muffinnak is alapjául szolgálhat, bár utóbbi esetén nekem nagyon vigyáznom kell, ha valóban azt szeretném, hogy a fogyásomhoz járuljon hozzá, ne pedig az ellenkezőjét szolgálja. És eddig csak a sütőtökről beszéltem, miközben a tökfajták gazdagsága lenyűgöző, több mint 150 fajta létezik. Cukkini, laskatök, kolbásztök, lopótök, dísztök... elképesztő milyen sokrétű növény. Ráadásul nem csak az egészségünket szolgálják, hanem remek díszei lehetnek az otthonaiknak ilyenkor. A beszerzésükön vagy megtermesztésükön kívül nem sok dolgunk van velük, csupán bele kell helyeznünk őket egy általunk kitalált kompozícióba és a karácsonyi díszekig nem is kell gondolkoznunk az otthonunk megszínesítésén. De remek móka szerintem a nem ehető, hanem kifejezetten halloween töknek való növény faragása is. Sokan haragszanak a külföldről átvett szokás miatt, de nagyon humorossá, vagy épp rémisztővé tudják tenni a "tökfejek" a teraszokat és udvarokat. A halloweenhez kötődő egyéb dolgokat nem tartjuk, de a faragást felnőtt fejjel is élvezem, és amikor eljár a lámpásaink felett az idő, az erdőkbe, határba kihelyezve remek táplálékul szolgálnak a vadak számára feldarabolt formában.