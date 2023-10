A polgármester azt is bejelentette, hogy újabb munkákat rendeltek meg a tornyon, hirtelen a kerámiacímer felújítása is fontossá vált a városvezetésnek.

Egyeztettünk a városháza tornyának további felújításáról. Most, hogy fel van állványozva, több olyan tételt is meg szeretnénk újíttatni, amelyek korábban nem voltak betervezve. Nagy örömhír, hogy a városháza még szebb lesz és még gyorsabban fejlődik. A kerámiacímer szép dísze a városháza tornyának, amelyet messziről kevesek látnak. Nekem volt szerencsém a munkáslifttel felmenni a toronyba és megnéztem

– mondta Márki-Zay Péter.

Arról nem esett szó a videóban, hogy ezt a költséget ki állja, a város fizet Kendi Imrének, vagy ezt a tételt is a városstratégiai tanácsadónak kell „lenyelnie”, esetleg valaki másra bízzák a munkát, utóbbit nem találtuk a városházi beszerzések között.

Mint ismert, az átláthatóságot és korrupciómentességet hirdető polgármester, Márki-Zay Péter városstratégiai tanácsadója, Kendi Imre cége nyerte el a torony és az északi homlokzat felújítási munkáját 257 millió forintért. A munkaterületet már január elején lezárták, azóta a főbejáratot nem lehet használni, az ügyfelek a Városház utca felől járnak be az önkormányzathoz. Év elején még azt kommunikálták, hogy ez augusztus végéig marad így, majd arra hivatkozva, hogy az eredetileg tervezett 10 százalékkal szemben 60 százalék feletti arányban kell vakolatot cserélni, amelynek a több tízmilliós pluszköltségét Kendi Imre magára vállalta, december 31-éig tolták ki a határidőt. Hogy van-e felelőse ennek a hatalmas tévedésnek, hogy mintha előzetesen csak hasraütésszerűen állapították volna meg a vakolatcsere mértékét, erre hetek óta nem kapunk választ az önkormányzattól.

A városvezetés terveiben prioritást élvez a városháza külleme. A torony és az északi homlokzat felújítása mellett a toronyórát is modernizálják, felújítják a pincét, az épület színes megvilágítást is kap. Most pedig kiderült, hogy a kerámiacímert is felújíttatják.