Beszámolójából megtudtuk azt is, hogy minden évben több ezer kiló halat telepítettek a tavakba. Tavaly például 4020 kilogramm ponty és 127 kiló amur került a vízbe, idén pedig 1000 kilogramm pontyot és 500 kiló fehér halat vásároltak. De elmondása szerint a környezetet is rendben tartották, és szemétszüretet is volt mindaddig, amíg a helyi hulladékudvarban nem volt körülményes a szemét leadása, egészen addig szemetesek is voltak kihelyezve a tónál. De minden horgásznál lennie kell zsáknak, amibe összegyűjti a saját hulladékát.

Egyébként az egyesület és az önkormányzat között rendeződni látszik a helyzet, hiszen kedd reggel közösen telepítettek 500 kilogramm pontyot a tavakba, valamint a jövő évi engedélyek az egyesületnél lesznek megvásárolhatóak.