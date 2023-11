A templomot Wierter váci püspök szentelte fel, majd az ezt követő beszédében köszönetet mondott a grófi családnak. A kastélyban délután díszebédet tartottak, amelyen húszan vettek részt, de a gróf a cselédek számára is emlékezetessé kívánta tenni a napot, ezért levágtak három ökröt és harminc birkát. 15 ezer hektoliter bort is rendelt Károlyi Alajos. A grófok, a kanonok és az uradalmi tisztek a díszebéd után megtekintették a cselédség mulatságát is