A múlt héten a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIFÖ) fogadta az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatának képviselőit a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. A találkozó alkalmat adott arra, hogy megismerkedjenek az újonnan választott diákönkormányzat képviselőivel, illetve a fiatalok képviseleti szerveinek munkájával, programjaival. Az egyeztetések arra is kiterjedtek, milyen együttműködési lehetőségek vannak a diákönkormányzat és az ifjúsági önkormányzat között. Közös programok szervezésének lehetőségéről, valamint egymás programjainak népszerűsítéséről is beszélgettek. A találkozót követően a GYIFÖ megtartotta soros ülését. A témák között szerepelt a költségvetés helyzetének áttekintése és egy ifjúsági bál szervezésének megvitatása. A fiatalok idén is kihelyezik majd a Faluház előterében a Mikulás postaládáját, és decemberben immár tizennegyedik alkalommal megrendezik az Adventi Jótékonysági Karácsonyi Vásárt.