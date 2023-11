Az Árkád dolgozóinak is fizetniük kell a parkolásért. Miután megjelent cikkünk Kiszorultak az ingyenélők az Árkádból címmel, amiben arról írtunk, hogy a környező utcákban már sehol nem lehet megállni, mert nincs hely, megkereste szerkesztőségünket egy olvasónk, aki arra hívta fel a figyelmünket, hogy meglepő módon az áruházban dolgozóknak is fizetniük kell a parkolásért. Bár olvasónk a telefonban nem sok mindent árult el, ő is bizonytalan volt, azt a költői kérdést azért feltette, hogy mi van azokkal, akik minimálbérért dolgoznak és egy rozoga kis autóval járnak dolgozni. Ők hogyan fogják kifizeti ezt az összeget. Olvasónk 16 ezer forintos dolgozói havi bérletről beszélt.

A győri Árkádban a szegedi után körülbelül egy hónappal, a napokban vezetik be a fizetős parkolást. Itt sikerült beszélnünk azt egyik üzlet alkalmazottjával, aki felháborodásának adott hangot. A győri Árkádban 12 ezer 500 forint lesz az úgynevezett kedvezményes dolgozói havi parkolóbérlet. – Ez nem kis összeg. Még én fizessek azért, hogy dolgozhassak? – kérdezte az üzlet eladója. Győrben is sok még a bizonytalanság.